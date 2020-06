Konec experimentu. Po smrti mladíka v Seattlu se do zóny bez policie vrátí zákon

„Má to dvě stránky. Na jednu stranu si můžu jít třeba ve tři ráno zahrát basketbal a pít pivo, aniž bych se musel strachovat o to, že mě policista zastřelí. Na druhou stranu tu teď neplatí žádné zákony, takže tu není bezpečno,” uvedl jeden z obyvatel Capitol Hillu Bobby Stills.

Andre Taylor, který v roce 2016 založil organizaci Not This Time! poté, co policisté zastřelili jeho bratra, ve videu na Facebooku varoval demonstranty, že lidé, kteří s nimi doteď souzněli, se od nich odvrátí. „Především běloši, kteří při vás teď stáli a kteří samozřejmě nechtějí být zapleteni do násilností,“ uvedl.