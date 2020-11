Kdo jsou volitelé? Hlas mohou dát i vírou poskvrněnému orlovi

Jak známo, Američané nevolí prezidenta přímo. Toho vybírá takzvaný sbor volitelů. Celkem jich je 538, na každý stát připadá jiný počet podle lidnatosti. To znamená, že k vstupu do Bílému domu potřebuje kandidát zisk nejméně 270 volitelských hlasů.

Analytici často pro větší srozumitelnost mluví o volitelích, jako by šlo o hodnotu. Za každým volitelem se ale skutečně skrývá lidská tvář. Když jdou voliči na začátku listopadu hlasovat, nevolí vlastně jednoho nebo druhého kandidáta. Jen rozhodují, kteří volitelé je pojedou zastoupit při samotné volbě, která se koná v prosinci v Senátu.

Volitel je vlastně jakýmsi stranickým delegátem. Připadá-li na daný stát třeba 20 volitelů, mají jich připraveno republikáni 20 i demokraté 20. Volitelé musejí být vybráni před volbami, což se v případě hlavních stran děje na stranických sjezdech, ale nejedná se o pozici, po které by vyloženě prahli političtí matadoři.

Někdy se jimi stanou lidé, pro které jde o životní událost, někdy ale flegmatický přístup způsobí, že se volitelem stane kontroverzní osoba. V roce 2016 třeba missourští republikáni zvolili do této funkce protipotratového aktivistu Tima Dresteho, který byl v devadesátých letech odsouzen za podněcování k nenávisti. V Michiganu zase vybrali Williama Rauwerdinka, který seděl ve vězení za masivní daňové podvody.

To vyústilo v to, že ze 232 volitelů, které kandidátka na prezidentku získala, nakonec pět nerespektovalo vůli svých spoluobčanů a dalo hlas někomu jinému.

Někteří volitelé si na postihy stěžovali, protože podle nich v ústavě není řečeno, že by museli hlasovat podle vůle voličů v daném státě. Nejvyšší soud USA jim v červenci roku 2020 dal sice za pravdu, zároveň ale uvedl, že ústava nezakazuje státům nevěrné volitele pokutovat.

On sám nepředpokládá, že by v roce 2020 došlo k mnoha případům nevěrných volitelů. Sbor volitelů by měl o příštím prezidentovi rozhodnout 14. prosince.