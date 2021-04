Karibský ostrov Svatý Vincenc zasypal sopečný popel, pokračuje evakuace

Vláda zřídila 78 provizorních ubytovacích zařízení, do kterých se uchýlilo asi 3200 lidí z místních 100 000 obyvatel. Všechny příchozí do těchto zařízení zdravotníci testují na covid-19, v případě pozitivního nálezu je převážejí do izolace. S evakuací pomáhají také čtyři lodě. Celkem své domovy kvůli prachu a hrozbě horké lávy opustilo na 16 000 lidí.