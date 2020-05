K vylodění ve Venezuele se přiznal bývalý příslušník amerických Zelených baretů

The U.S.-backed plans to destabilize #Venezuela continue. pic.twitter.com/JAsA94CC9W

Guaidó, kterého mezinárodně uznávají desítky zemí od USA po ČR jako prozatímního venezuelského prezidenta, se k podpisu smlouvy nevyjádřil, ale dříve popíral, že by podepsal jakoukoli smlouvu o vojenském vpádu do Venezuely.

Goudreau dodal, že od Guaidóa nedostal ani cent a venezuelští vojáci místo toho dostali radu, aby vyžebrali dary od venezuelských migrantů, kteří jezdí pro Uber v Kolumbii. „Je to jako crowfunding osvobození vlasti,“ dodal Goudreau, který tvrdí, že vše, co dělal, bylo legální a že on sám by zaplatil náklady za to, že zachrání životy Venezuelců, když se v zemi obnoví demokracie.