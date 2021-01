Impeachment podpoří několik republikánů. Pence zamítl odvolání Trumpa pro neschopnost

Pro impeachment Trumpa jsou z jeho republikánské strany rozhodnuti hlasovat kongresmani John Katko a Adam Kinzinger a také Liz Cheneyová, dcera někdejšího viceprezidenta Dicka Cheneyho, která je podle agentury AP třetí nejvýše postavenou republikánkou ve Sněmovně reprezentantů.

„Prezident Spojených států svolal dav, shromáždil ho a zažehl plameny tohoto útoku. Žádný americký prezident nikdy víc nezradil svůj úřad a svou přísahu na ústavu. Budu hlasovat pro impeachment prezidenta,” prohlásila Cheneyová.

Pence odmítl odvolat Trumpa

Hlasovat o odvolání se bude, protože viceprezident Spojených států Mike Pence v dopise předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové oznámil, že odmítá uplatnit 25. dodatek ústavy a prohlásit prezidenta Donalda Trumpa za neschopného výkonu funkce.

Pence v dopise citovaném agenturou AP uvedl, že mechanismus 25. dodatku by neměl být používán "jako prostředek k potrestání nebo uzurpaci", ale vyhrazen pro případy zdravotní nebo duševní nezpůsobilosti. "Nevěřím, že takový postup je v nejlepším zájmu našeho národa nebo v souladu s naší ústavou," uvedl Pence podle agentury Reuters. Pence vyzval Kongres, aby se spíše než na vzájemné spory soustředil na hladké předání moci. Pelosiová již dříve prohlásila, že pokud Pence odmítne použít 25. dodatek ústavy, Sněmovna reprezentantů přejde k prosazování ústavní žaloby.



Demokratům stačí ve sněmovně prostá většina

Sněmovna by mohla ústavní žalobu schválit už dnes - stačí k tomu prostá většina, a tu demokraté mají. Poté by následovalo hlasování v Senátu, kde je k odsouzení prezidenta potřeba dvoutřetinová většina, k níž by ale demokrati potřebovali na své straně 17 republikánů. Takový výsledek se neočekává. List

The New York Times v úterý napsal, že lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell je potěšen snahami demokratů o impeachment prezidenta. To podle deníku naznačuje odklon části republikánů od Trumpa. McConnell je přesvědčen, že snahy o impeachment usnadní vyloučení prezidenta z Republikánské strany, dodal list The New York Times.

Demokraté by také mohli využít situace, aby prosadili hlasování o zablokování možnosti kandidatury Trumpa v budoucích prezidentských volbách. K tomu by stačila i v Senátu prostá většina, napsala agentura Reuters. Trump již dříve uvedl, že plánuje ucházet se v roce 2024 o úřad znovu.

Stovky vyšetřovaných

Minulou středu Trumpovi příznivci vnikli do budovy Kapitolu, ve které členové Sněmovny reprezentantů a Senátu potvrzovali výsledky listopadových prezidentských voleb. Končící šéf Bílého domu tvrdí, že volby byly zfalšované, a na mítincích i na sociálních sítích své voliče k nepokojům burcoval. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí.



Federální úřad pro vyšetřování (FBI) už v souvislosti s vpádem příznivců prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kapitolu otevřel přes 160 případů. Na tiskové konferenci to oznámil šéf washingtonské sekce agentury Steven D'Antuono. Společně s ním vystoupil washingtonský prokurátor Michael Sherwin, který avizoval, že obviněných budou nakonec stovky. Rozsah vyšetřování nepokojů v Kongresu označil za bezprecedentní. Podle listu The Washington Post Federální úřad pro vyšetřování ve státě Virginie den před událostmi v Kapitolu vydal upozornění, že extremistické skupiny plánují během setkání násilnosti.

„Nehledě na to, jestli šlo jen o neoprávněný vstup na na půdu Kapitolu, nebo jestli dotyčný umístil podomácku vyrobenou bombu, budete obviněni a budete dopadeni,” vzkázal na tiskové konferenci Sherwin. Federální ministerstvo spravedlnosti vyšetřování událostí z minulé středy vede právě s washingtonským týmem FBI.