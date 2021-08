Do restaurací vstup jen pro očkované, oznámil New York

„Chcete-li se naplno zapojit do společnosti, musíte se nechat očkovat. Je čas," vzkázal starosta New Yorku Bill de Blasio prostřednictvím Twitteru krátce poté, co nové opatření představil při virtuální tiskové konferenci.

Krok navazuje na oznámení z minulého týdne, kdy starosta ohlásil plán zavést od 13. září pro všechny zaměstnance města povinnost doložit očkování nebo podstupovat pravidelné testy na koronavirus.

Nové opatření by začalo platit 16. srpna, přičemž má následovat zhruba měsíční "přechodné období", píše deník The New York Times (NYT). Potvrzení o alespoň částečné vakcinaci by se pak stalo podmínkou pro stravování v restauracích a vstup do koncertních sálů a dalších volnočasových míst. Požadavek se má vztahovat i na zaměstnance daných institucí.

Očkování nařizují i firmy

Očkování proti covidu-19 v posledních týdnech nařídily mnohé americké firmy nebo univerzity, úřady se ale zatím takto silným opatřením vyhýbají. Město New York představilo na americké poměry velmi přísný režim za rostoucích denních počtů nákaz. Pro většinu obyvatel by nicméně oznámený požadavek neměl být problémem, neboť ve městě je plně naočkovaných přibližně 66 procent dospělých.

Deník NYT podotýká, že nová pravidla mají být plně převedena do praxe v době, kdy se očekává návrat dětí do škol a také další vlna návratu lidí k práci na pracovišti.