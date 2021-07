Děti mladší 12 let se budou očkovat už začátkem podzimu, předpokládá Biden

Americký prezident Joe Biden v diskusním pořadu televize CNN ve středu vyjádřil naději, že se brzo budou moci proti koronaviru očkovat i děti mladší dvanácti let. U těch to zatím není povolené. Biden uvedl, že by k tomu mohlo dojít možná už srpnu, nebo na podzim.