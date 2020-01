Demokraté se naposledy před primárkami utkali v televizní debatě, dominoval jí Sanders

Do debaty, jež se konala ve městě Des Moines v Iowě, se kvalifikovalo šest uchazečů: Bývalý viceprezident Joe Biden, který se řadí k umírněným kandidátům demokratů, levicoví senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová a někdejší starosta ze státu Indiana Pete Buttigieg, považovaný rovněž za umírněného. Kromě této čtveřice se debaty zúčastnili i kandidáti s nižšími preferencemi, senátorka Amy Klobucharová a miliardář Tom Steyer.

Velká část debaty byla věnována zahraniční politice. Zatímco představitelé levicového křídla Sanders a Warrenová by stáhli americké vojáky z Blízkého východu, Biden i Klobucharová by je zde ponechali. Sanders, který se ze všech účastníků debaty nejčastěji dostával ke slovu a vymezoval se vůči protikandidátům, se snažil zdůraznit, že na rozdíl od Bidena v roce 2002 nezvedl v Kongresu ruku pro invazi do Iráku - krok, který sám bývalý viceprezident označil za „chybu”.