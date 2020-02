Demokraté neskončí s tlakem na Trumpa, i když ustojí impeachment

Myslím, že je to pravděpodobné,“ řekl Nadler televizi CNN s tím, že demokraté budou dále vyšetřovat Trumpovy činy. „Zaprvé si myslí, že když máte prezidenta, který se chová nezákonně, musíte to ukázat a posvítit si na to. Musíte chránit ústavu bez ohledu na politické důsledky. A za druhé, s tím, jak vycházejí najevo další a další nezákonnosti, tak předpokládám, že veřejnost pochopí, oč jde.”

Demokraté žádali, aby Bolton vypovídal už loni na podzim, ale nepředvolali ho. Bolton odmítl vypovídat, protože mu Bílý dům neschválil, aby svědčil v procesu impeachmentu. Demokraté zvažovali, že by ho k tomu mohli donutit, ale než by o tom soudy rozhodly, trvalo by to celé měsíce.