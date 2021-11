Crew Dragon odstartovala se čtyřmi astronauty

Raketa Falcon 9 se odstartovala v 21:03 místního času (dnes ve 3:03 SEČ). Start byl do poslední chvíle byl nejistý kvůli nepříznivému počasí. Na ISS by astronauté měli dorazit po 22 hodinách letu v pátek v 1:10 SEČ.

Do Mexického zálivu dosedla vesmírná loď Crew Dragon se čtyřmi astronauty

Jde o třetí operační misi na ISS, kterou firma SpaceX pro NASA zajišťuje. Celkově je to popáté, co společnost Elona Muska vynesla lidi do vesmíru.