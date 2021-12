CNN odvolala moderátora Cuoma kvůli aféře jeho bratra

Bývalý guvernér státu New York Andrew Cuomo (vlevo) a jeho bratr Chris Foto: Uncredited, ČTK/AP

Stanice CNN odvolala moderátora Chrise Cuoma kvůli tomu, že pomáhal bratrovi a bývalému guvernérovi státu New York Andrewovi Cuomomi, když ho obvinili ze sexuálního obtěžování. Jedna z nejznámějších tváří televize má obrazovky opustit na neurčito poté, co se ukázalo , že moderátor se opakovaně snažil bratrovi a jeho týmu pomoci s krizovou komunikací poté, co se o obviněních dozvěděla veřejnost.