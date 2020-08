Chicago se změnilo ve válečnou zónu. Rabování a stovka zadržených

V centru města teď zůstanou až do odvolání početné policejní hlídky.

Nespokojenost místních obyvatel postupně vzrůstá několik měsíců. Situace ve městě, které i běžně bojuje s vysokou kriminalitou, se začala zhoršovat s omezeními kvůli koronaviru. Když se postupně od poloviny března začaly uzavírat obchody, restaurace, ale i leckterá oblíbená turistická místa ve městě, brali to lidé v poklidu. Tušili, že se jedná o dočasná opatření.

Jenže uběhlo pět měsíců a situace se o moc nezlepšila. Frustrace lidí narostla. Mnoho jich stále pracuje z domu, navíc do koronavirové pandemie se ještě „připletla“ smrt černocha George Floyda v Minneapolisu, která po celé zemi, a Chicago nevyjímaje, přinesla mohutné protesty proti rasismu a policejním metodám.

Pomoc nabídl i prezident Donald Trump, který do města vyslal federální agenty. „Je to tam horší než v Afghánistánu,“ komentoval to.