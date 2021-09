Cestování do USA pouze s očkováním, zvažuje Bílý dům

Podle dvou úředníků obeznámených se situací, na které se Washington Post odkazuje, se jedná o další plán, jak přesvědčit více Američanů, aby se nechali očkovat. Nemuselo by totiž zůstat jen u zahraničních cestujících, podle zdrojů deníku je ve hře také povinnost očkování i při vnitrostátních letech.

Ať už se tento boj Bidenovi daří jakkoli, jeho nejbližší poradci doporučují zavést další opatření, která by přesvědčila více Američanů o nutnosti očkování. Stále zůstává více než 70 milionů obyvatel, kteří vakcinaci nepodstoupili.

Biden už minulý týden oznámil povinnost očkování pro všechny federální zaměstnance a většinu zdravotníků. Zavést povinnou vakcinaci při cestování letadlem, to by byl ale velký krok, na což poukazuje už jen neshoda v rámci jeho poradců.

Fauci například v nedávném rozhovoru pro The Skimm tento nápad podpořil. „Souhlasím s ideou, že by se člověk, který nasedne do letadla s ostatními cestujícími, měl nechat očkovat,“ řekl.