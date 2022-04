Černochová v Pentagonu: Chceme stvrdit pozici dobrého spojence

„Ráda bych oficiálně potvrdila český záměr podepsat Dohodu o obranné spolupráci (DCA), která posílí naši pozici dobrého spojence Spojených států,“ řekla Černochová. Věří, že tato dohoda prohloubí vzájemnou spolupráci nejen v rámci NATO, ale také při modernizaci české armády. Dohoda by měla být obecnější, než mají USA s jinými zeměmi.

Zmínila také spolupráci při vytváření alianční jednotky na Slovensku. Své jednotky se NATO rozhodlo na Slovensko a do dalších východních členských zemí vyslat v reakci na ruskou agresi na Ukrajině. Česká republika bude slovenskému uskupení velet, vojáky tam vyšlou i Spojené státy.

Na závěr svého úvodního projevu Černochová pozvala Austina do Prahy.

Vyzdvihl také české zapojení do alianční skupiny na Slovensku. Připomněl také jeden z hlavních cílů cesty Černochové do USA, a to repatriaci ostatků generála Františka Moravce.