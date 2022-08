Bývalý manažer Trumpovy firmy se u soudu přiznal k daňovým podvodům

„Benefity“ jako využívání luxusních vozů a bytů nebo školné na soukromých školách podle prokurátorů dostávali vysoce postavení manažeři firmy včetně Weisselberga. On sám údajně federální, státní a městské úřady připravil o více než 900 tisíc dolarů (skoro 22 milionů korun) na nezaplacených či neprávem vrácených daních.

Podle informací deníku The New York Times (NYT) jej dohoda s prokurátory zavazuje k přiznání viny ve všech 15 bodech obžaloby. Výměnou za přiznání má dostat pětiměsíční trest; za mřížemi možná ale nestráví více než 100 dní, ačkoliv mu původně hrozilo až 15 let odnětí svobody.