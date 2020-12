Boeing 737 MAX po návratu na oblohu přepravil první pasažéry

Na letišti v Porto Alegre na jihu Brazílie přistál ve středu Boeing 737 MAX letecké společnosti Gol, uvedla agentura AFP s odkazem na svého reportéra na palubě. Jednalo se o první let s pasažéry, který tento letoun absolvoval po 20měsíčním uzemění. Dosud v letadle 737 MAX seděli od listopadového zrušení zákazu létat zkušební piloti, letečtí komisaři a novináři. Let ze Sao Paula do Porto Alegre trval půldruhé hodiny a proběhl bez problémů.