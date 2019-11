Bloomberg se přihlásil do boje o Bílý dům

Agentura Reuters a list The Wall Street Journal ale s odkazem na své zdroje upozornily, že se někdejší starosta New Yorku pro kandidaturu ještě definitivně nerozhodl.

Bloomberg, který je mimo jiné také zakladatel vlivné mediální říše a bývalý newyorský starosta, kandidaturu zvažuje dlouhé týdny. Už také vyplnil přihlášky do demokratických primárek v několika státech USA, aby si zajistil případnou účast.

Sedmasedmdesátiletý Bloomberg přemýšlel o kandidatuře již v roce 2016, ale svůj záměr nakonec odvolal. Pokud se odhodlá nyní, způsobí to podle listu The New York Times mezi demokraty zemětřesení. S využitím svého obrovského jmění, s liberálním centristickým programem a s kontakty v politickém establishmentu bude podle newyorského deníku vážným soupeřem bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který je zatím mezi demokratickými uchazeči o prezidentskou kandidaturu favoritem.