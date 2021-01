Bidenův první problém. Vlivní republikánští senátoři odmítají jeho migrační zákon

Migrace je ve Spojených státech jedním z klíčových témat. Nový prezident Joe Biden u ní narazil na problém hned několik hodin po nástupu do funkce. Klíčovým republikánským senátorům se nelíbí jeho plán, který počítá s tím, že do osmi let by americké občanství mělo získat zhruba 11 milionů lidí, kteří v současnosti nelegálně pobývají na území USA.