Bidena bych nejradši zbil za stodolou, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump, usilující v právě probíhajících volbách o znovuzvolení, se nechal slyšet, že by svého demokratického soka Joe Bidena nejraději zmlátil. Prohlásil to během nedělního mítinku na Floridě. Připomněl, že to byl Biden, kdo už před rokem a půl mluvil o vzájemné bitce, a dodal, že by ji prohrál. Upozornil na to server Business Insider.