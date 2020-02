Biden ztrácí před primárkami v New Hampshire podporu

Do čela průzkumu, kterou agentura Ipsos uskutečnila mezi nezávislými voliči a voliči registrovanými jako demokraté ve od 6. Do 10. února, se dostal senátor Bernie Sanders. Oproti minulému týdnu si připsal jeden procentní bod.

Na druhý dotaz, který z uchazečů o demokratickou nominaci by jako stranický kandidát mohl v listopadových volbách porazit republikánského prezidenta Donalda Trumpa, odpovědělo 21 respondentů shodně, že Biden i Sanders. Ve vítězství Bloomberga pak věřilo 15 procent dotazovaných. Pro Bidena je sdílená příčka se Sandersem velkým propadem, před týdnem o jeho vítězství nad Trumpem nepochybovalo 30 procent účastníků průzkumu.

Po americkém státě Iowa rozhodují o prezidentském kandidátovi Demokratické strany obyvatelé státu New Hampshire. Průzkumy staví do role favorita senátora Bernieho Sanderse, na kterého se ale dotahuje bývalý starosta South Bendu v Indianě a překvapivý vítěz z Iowy Pete Buttigieg.

O době hlasování si jednotlivé obce rozhodují samy, volební místnosti ale musí být otevřené v době od 11:00 do 19:00 místního času (17:00 až středa 01:00 SEČ). Volbu tradičně zahájí malé obce Dixville Notch a Hart's Location, které pořádají půlnoční hlasování (dnes v 06:00 SEČ).