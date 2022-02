Biden schválil vyslání dalších vojáků do východní Evropy

Americký prezident Joe Biden ve středu schválil vyslání dalších vojáků do východní Evropy. Očekává se, že Pentagon ohlásí jejich rozmístění v příštích dnech. Podle CNN má 2000 vojáků směřovat do Polska a několik dalších tisíc do východoevropských členských zemí NATO.