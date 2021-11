Biden podepsal zákon o masivních investicích do infrastruktury

Podepsaný návrh rámuje výdaje v celkové výši okolo bilionu dolarů (přes 22 bilionů Kč) během několika následujících let, nicméně nově vyčleňuje „jen” 550 miliard dolarů. Z nich je 110 miliard určených na obnovu a stavbu silnic a mostů, 66 miliard chce Washington napumpovat do železnic a dalších 39 miliard do veřejné dopravy.