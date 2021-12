Biden má v Bílém domě nového psa

Příští měsíc by pak v sídle amerických prezidentů měla přibýt i kočka. Úmysl si jí pořídit do Bílého domu oznámila Bidenova manželka Jill v listopadu loňského roku krátce po zvolení stávajícího amerického prezidenta.

Manžele Bidenovi doprovázela do Bílého domu dvojice německých ovčáků Champ a Major. Champ, který dělal páru společnost 13 let, uhynul letos v červnu, zatímco Major se musel vrátit do soukromé rezidence Bidenových ve státě Delaware poté, co několikrát pokousal zaměstnance prezidentského úřadu.