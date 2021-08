Biden čelí kvůli atentátu v Kábulu tvrdé kritice, republikáni požadují jeho demisi

Při něm by se zvážilo nařízení, které by zabránilo stažení amerických vojáků z Afghánistánu, dokud se odtamtud neevakuují všichni civilisté.

Washingtonský zpravodaj listu The Guardian David Smith upozorňuje, že Biden nemá na výběr žádnou dobrou možnost. Pokud by evakuaci zrušil, zůstaly by v Afghánistánu stovky Američanů a Islámský stát by mohl slavit.