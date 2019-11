Američtí diplomaté v Havaně podle analýzy nebyli terči tajemných útoků, na vině měl být stres

To vše však odmítli přední experti na neurovegetativní poruchy Bartholomew a Baloh ve zprávě zveřejněné v časopise Journal of the Royal Society of Medicine: „Není potřeba se uchylovat k exotickým vysvětlením. Žádný adekvátní test tyto hypotézy nepotvrdil, exotická vysvětlení nedokládají fakta. Tvrzení, že pacienti trpěli poškozením mozku a sluchového ústrojí nejsou podložená daty. “