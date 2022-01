Americký program hypersonických střel provázejí problémy kvůli spěchu

Neúspěchy u vývoje nových zbraní bývají běžné, jenomže to, že se střelu AGM-183A AARW nepodařilo ani vypustit, svědčí o závažnějších problémech. Editor časopisu Nonproliferation Review, který se zaměřuje na rizika šíření zbraní hromadného ničení, Joshua Pollack upozornil na serveru Defence One, že problémem je přílišný spěch a vývoj hned šesti různých střel.

Will Roper z letectva to hájil už v roce 2019 na serveru Flight Global: „Používáme rychlé schválení prototypů schválené Kongresem, aby bojová letadla mohla rychle využít schopnosti hypersonických zbraní. Tato rychlost akvizice je klíčová, umožní nám rychle využít jejich schopností, abychom se vyrovnali s hrozbami, kterým čelíme. Nastavili jsme rychlý plán vývoje.”

GAO především upozornil, že cílem projektů je mít hotové prototypy do půl roku a zavést střely do výzbroje do pěti let. Za hlavní problémy při vývoji označil „nevyzrálou technologii a agresivní harmonogram“.