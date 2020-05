Americký Nejvyšší soud projedná kauzu Trumpových finančních záznamů

Účetní firma i banky již naznačily, že pokud soud uzná požadavky o poskytnutí finančních záznamů za oprávněné, tak je vydají. To by mohlo nahrát Trumpovým oponentům, kteří v takovém případě jeho záznamy pravděpodobně zkusí využít v nadcházející kampani před listopadovými prezidentskými volbami. Opačné rozhodnutí soudu by pak zaručilo, že Trumpova daňová přiznání zůstanou ještě nějakou dobu utajena.

Pokud by došel tribunál k názoru, že rozepři nemůže rozsoudit, neměl by Trump žádný nástroj, jak účetní firmě a bankám ve zveřejnění záznamů zabránit. Zároveň by však zákonodárci ztratili způsob, jakým vymáhat dodržování svých obsílek zaslaných vládním činitelům. Představitelé prezidentské administrativy by tak mohli výzvy Kongresu ignorovat bez obavy ze soudních sporů.