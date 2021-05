Americké aerolinky se přidaly k britským v tlaku na obnovení transatlantických letů

Podle Business Insideru Delta plánuje novou linku z New Yorku do Dubrovníku, která by měla fungovat od 2. července, a stane se tak první linkou těchto aerolinek do jihovýchodní Evropy. Létat by se na ní mělo čtyřikrát týdně. United Airlines plánují lety do Chorvatska od 8. července, přičemž by se do Dubrovníku létalo z Newarku třikrát týdně.