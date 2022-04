Američané vyřadí nejstarší raptory, ty zbylé modernizují

Vyřazeno má být ve fiskálním roce 2023, který začíná v polovině příštího roku, 33 nejstarších letadel F-22 Raptor, která slouží k výcviku. Padá tak původní plán přesunout je z floridské základny Eglin do Virgínie.

Zbylé stroje se budou modernizovat, u těchto nejstarších, které slouží jen k cvičným letům, by se to nevyplatilo. Modernizační program vyjde na 1,8 miliardy dolarů za šest let. K výcviku se budou využívat stroje určené i pro bojové nasazení.