Aktivistka Greta se v New Yorku zúčastnila pochodu za klima

Thunbergová svou činností inspirovala vznik hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), jehož členové v pátek zorganizovali po celém světě demonstrace. Na nich především mladí lidé vyzývali světové vůdce, kteří se příští týden sejdou v New Yorku na klimatickém summitu, aby přijali opatření s cílem zabránit celosvětové ekologické katastrofě.

V rozhovoru poskytnutém agentuře AP v pátek Thunbergová řekla, že si nikdy nepředstavovala, že by se věci mohly dát do pohybu a navíc tak rychle. Účast stovek tisíc lidí na pátečních protestních akcích označila za "vítězství". Nyní jsou podle Švédky na tahu politici, kteří by měli přijmout opatření proti klimatickým změnám. Pokud nic neudělají, "měli by se stydět".