„Samozřejmě, že jsme měli dopadnout Usámu bin Ládina dlouho předtím, než jsme to udělali,” napsal Trump na Twitteru. Podobně hovořil i v neděli v pořadu Fox News Sunday a vysloužil si pobouřené reakce pákistánských úřadů.

„Upozornil jsem na něj ve své knize těsně PŘED útokem na Světové obchodní středisko,” dodal americký prezident bez dalšího vysvětlení s tím, že prezident Bill Clinton svou šanci dopadnout nejhledanějšího teroristu „propásnul”. „Platili jsme Pákistánu miliardy dolarů a oni nám nikdy neřekli, že tam žije. Hlupáci!” uvedl rovněž na svém twitterovém účtu.

Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!..