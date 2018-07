ČTK

Mezi důkazy byly podle newyorského listu e-maily a textové zprávy ruských vojáků a informace přísně tajného zdroje blízkého Putinovi, který Ústřední zpravodajské službě (CIA) popsal, jak se Kreml rozhodl spustit svou hackerskou a dezinformační kampaň. Podle očitých svědků se Trump zdál být „se zdráháním přesvědčen”.

List uvádí, že loňské lednové schůzky v newyorském sídle prezidenta Trump Tower se zúčastnili tehdejší šéf CIA John Brennan, James Clapper, který byl tehdy ředitelem zpravodajských služeb, a admirál Michael Rogers, bývalý ředitel Národní agentury pro bezpečnost (NSA).

Mezi přítomnými byl i tehdejší šéf FBI James Comey, kterého Trump loni v květnu z funkce odvolal. Všichni čtyři podle The New York Times „popsali řetězec zpravodajských informací, které je přesvědčily o Putinově roli ve volebním vměšování“.

Korespondence demokratů v síti GRU



Mezi důkazy byla e-mailová korespondence americké Demokratické strany, ukradená hackery, kterou britské, nizozemské a americké zpravodajské služby objevily v tajných komunikačních sítích ruské vojenské rozvědky GRU. Putinovu osobní roli potvrdily i lidské zdroje. Jeden z nich byl podle newyorského deníku tak citlivý, že o něm Brennan odmítl hovořit dokonce i na zpravodajských konferencích bývalé vlády Baracka Obamy. Prezidenta informoval Brennan zvláštní cestou samostatně.

Ruské hackerské skupiny se podle amerického listu zapojily do kybernetických útoků proti systémům elektronické pošty ministerstva zahraničí a Bílého domu v letech 2014 a 2015 a do útoku proti generálnímu štábu americké armády. Vysoký činitel NSA popsal boj s ruskými hackery v elektronických systémech Bílého domu jako "zápas muže proti muži", napsal The New York Times.