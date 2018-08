Novinky

Hlasování bylo jednoznačné, proti prodeji bylo 85 senátorů ze sta, pro jen deset. Prodej nebude umožněn, dokud se nezmění stávající podmínky. Ty stanoví, že každá země, která si letouny nakoupí, se současně bude podílet na produkci některých komponent. To se senátorům nelíbí, protože Turecko koketuje s Ruskem. Když nedostalo antirakety Patriot, koupilo si moderní ruský systém S-400.

Senátoři se rozhodli blokovat prodej, protože Turecko se rozhodlo zakoupené systémy S-400 zařadit do výzbroje. Panují obavy, že tímto způsobem by se mohlo zjistit, jak by tento systém mohl detekovat a ničit F-35, které mají vlastnosti stealth, takže jsou radary obtížně zjistitelné.

Pobouřené Turecko se chce obrátit na Moskvu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se snažil zablokování prodeje zabránit. Hrozil, že pokud neodstane stroje F-35, obrátí se jinam. „Říkáme USA, že jsme strategický partner. Ale strategický partner by nás neměl nutit klepat na cizí dveře. Nezajímá nás, co senát říká. Máme zájem jen o jedno - o F-35,” řekl už na začátku června turecký prezident.

Podle provládního listu Yeni Safak by v tom případě Turecko zvažovalo pořízení ruských strojů Suchoj Su-57, které mají podobné vlastnosti. Ty ovšem na rozdíl od F-35 ještě nejsou zařazeny do výzbroje, zatímco F-35 kromě USA využívají už Izraelci, Britové, Norové a další země.

Erdogan také hájil nákup systému protivzdušné obrany S-400 Triumf a jeho zařazení do výzbroje. Uvedl, že se v NATO používá dvojí metr. Zmínil, že Řecko si koupilo před lety ruský systém S-300 a nikdo neprotestoval: „Řecko má S-300. Nic jste jim neřekli. Tyto systémy byly taky rozmístěny v Sýrii, tedy mimo země NATO, a opět jste nic neřekli, ale když dojde ne Turecko, je naráz těžké to pochopit.“

Erdogan ovšem současně uvedl, že nabízí Rusku spolupráci při vývoji nového mobilního systému protivzdušné obrany S-500, který by měl S-400 nahradit: „Navrhli jsme Rusku společnou produkci S-500.” Systém S-500 Prometěj (Prometheus) by měl být ve výzbroji ruské armády od roku 2020. Má být schopen ničit balistické rakety na vzdálenost až 600 km. Na stejnou vzdálenost by měl být schopen likvidovat i velká letadla, jako jsou stroje AWACS. Hlavně by však měl dokázat ničit i stroje kategorie stealth.

První stroj má být slavnostně předán

Rozhodnutí senátu musí ještě potvrdit sněmovna reprezentantů, která může zákon ještě chtít poupravit, což vše zabere celé léto a zákon nebude platit dříve než po prázdninách. Toho míní využít výrobce letadel Lockheed Martin, který plánuje první F-35 předat slavnostně Turecku 21. června. Turečtí piloti na nich budou moci cvičit, ovšem sama letadla zůstanou do konce roku v USA.

Podle listu The Financial Times jsou vztahy mezi Tureckem a USA na nejhorší úrovni od roku 1974, kdy podniklo invazi na Kypr a od té doby podporuje neuznanou Severokyperskou tureckou republiku.