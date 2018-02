„My přicházíme o životy zatímco dospělí dělají hlouposti,” citoval zpravodajský web BBC jednoho z přeživších Camerona Kaskyho. Organizátoři březnového pochodu na Washington žádají, aby se pro americké zákonodárce děti a jejich rodiny „staly prioritou” a vyzývají i k souběžně konaným manifestacím v jiných městech. Podle BBC po středečním útoku sílí na sociálních sítích podpora i dalším studentským iniciativám.

Cílem spolužáků je učinit z tragédie zlomový okamžik v debatě o regulaci zbraní v USA. Ta se v posledních dnech opět rozhořela stejně jako po předchozích velkých masakrech střelnými zbraněmi.

Omezit prodej zbraní se nedaří



Podle amerických médií je ale snaha odpůrců zbrojní lobby marná. V Kongresu se návrh na zpřísnění zákona o držení zbraní objevil několikrát, ale scénář byl pokaždé zhruba stejný - demokraté žádali zpřísnění legislativy, republikáni odkazovali na druhý dodatek. Sněmovna reprezentantů koncem loňského roku naopak uvolnila pravidla pro skryté nošení zbraně napříč státy, které takové držení povolují.

Evakuace školy.

FOTO: Mike Stocker, ČTK/AP

Americký prezident Donald Trump dosud vystupoval jakožto zarytý stoupenec druhého dodatku a loni na shromáždění členů Národní asociace držitelů zbraní (NRA) prohlásil, že by „nikdy nenarušil” právo na držení zbraní. V prvním vyjádření k tématu kontroly zbraní od středeční tragédie pak na Twitteru kritizoval demokraty za to, že nepřijali příslušnou legislativu po zvolení Barracka Obamy v roce 2008, kdy ovládali obě komory Kongresu. Omezení prodeje zbraní zavedené na Billa Clintona zrušil jeho nástupce George Bush a lidé si opět mohli kupovat útočné pušky, byť jen v poloautomatciké verzi. Právě tuto zbraň AR-15 použil střelec na Floridě stejně jako jiní před ním.

FOTO: Novinky.cz, Reuters

Proti Trumpovi, jakož i dalším politikům, kteří v minulosti obdrželi od NRA příspěvky na činnost, už v sobotu ostře vystoupila jedna z floridských studentek Emma Gonzalezová. „Pokud za mnou chce prezident přijít a říkat mi do očí, že to byla strašlivá tragédie a..., jak se v té věci nic nestane, ráda bych se jej zeptala, kolik peněz dostal od NRA,” řekla na jednom ze shromáždění. „Ale na tom nesejde, protože já už to vím: třicet milionů dolarů,” dodala.

BBC uvádí, že podle neziskové organizace Center for Responsive Politics, která monitoruje financování amerických politiků, obdržela Trumpova předvolební kampaň v roce 2016 od NRA 11,4 miliónů dolarů (233 miliónů Kč). Dalších 19,7 milionu dolarů údajně NRA investovala do negativní kampaně proti Hillary Clintonové.

Při střelbě v Parklandu zahynulo minulý týden 14 studentů a tři zaměstnanci střední školy Marjory Stonemanové Douglasové. Jde tak o třetí nejhorší útok na půdě školy v USA od roku 1999. [celá zpráva]