Penzionovaný účetní, gambler a milionářský důchodce Paddock (64) minulou neděli na koncertě country hudby před lasvegaským hotelem zabil podle zkorigovaných údajů 58 lidí a skoro pět stovek dalších zranil. O motivech jeho činu policie stále nemá jasno.

„Znala jsem Stephena jako milého, starostlivého a klidného člověka. Nikdy mi nic neřekl, ani nepodnikl nic, co bych mohla vykládat jako signál, že se může stát něco strašného,” přečetl advokát Matthew Lombard z prohlášení své klientky poté, co ji v Los Angeles vyslýchali agenti FBI. Ti se stále snaží zjistit, co způsobilo, že Paddock začal ze svého pokoje ve 32. patře střílet do davu 22 000 návštěvníku koncertu.

Marilou Danleyová

FOTO: Las Vegas Metropolitan Police Department/Handout, Reuters

Chtěl, aby rodině koupila dům



Danleyová, která má australské občanství a je filipínského původu, dále uvedla, že ji partner před více než před dvěma týdny řekl, že jí obstaral letenku na Filipíny, aby se mohla navštívit příbuzné. Když už byla v rodných končinách, Paddock jí poslal peníze - podle agentury AP 100 000 dolarů (asi 2,2 miliónu Kč) - s tím, že má koupit pro sebe a svou rodinu dům.

Byla mu vděčná, ale bála se, že to může znamenat ukončení vztahu, když doufala ve společnou budoucnost. Teď se „jako matka a babička” cítí zničená a zlomená kvůli tolika mrtvým a zraněným a kvůli lidem, kteří přišli o své blízké.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Střelba v Las Vegas zachycená návštěvníkem koncertu

Vyšetřovatelé se snaží pochopit motiv



Úřady již dříve uvedly, že Danleyovou nepodezírají, nicméně vyšetřovatelé si přáli slyšet její odpovědi na některé otázky. Ředitel FBI Andrew McCabe novinářům řekl, že vyšetřovatelé se snaží „rekonstruovat vrahův život a proniknout do jeho chování”. Chtějí vyslechnout všechny, kdo mu „zkřížili cestu” ve dnech a týdnech předcházejících tragédii. Na dotaz, zda už existují dohady o motivech, McCabe odpověděl, že zatím ne.

Agent FBI Aaron Rouse před novináři uvedl, že dosud žádný důkaz nenaznačuje, že by střelba do davu byla terorismem, ani nikdo nebyl vzat do vazby jako střelcův komplic. Na tiskové konferenci šerif Joseph Lombardo z policie v Las Vegas upřesnil, že z nemocnic bylo mezitím propuštěno 317 z celkem 498 zraněných, a ne 527, jak se uvádělo dříve. Podle šerifa je možné, že někteří ranění byli chybně započteni dvakrát.