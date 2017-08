„Nemusíte být psychiatr, abyste v (Trumpově) chování rozpoznali známky impulzivního, bezohledného a narcistického chování. To v osobě prezidenta Trumpa nezávisle na diagnóze vystavuje svět riziku,“ cituje páteční vydání deníku The Independent z dopisu určeného jak demokratům, tak Trumpovým republikánům.

„Čelíme přímému a akutnímu ohrožení, zejména pokud jde o Severní Koreu a prezidentovo velení jadernému arzenálu,“ stojí dále v dopisu. Sepsala jej skupina pěti psychiatrů vedená Bandy Leeovou z univerzity Yale, která vyzvala zákonodárce v Kongresu, aby nechali Trumpův psychický stav prověřit zvláštní komisí.

Spekulace o duševním zdraví 71letého Donalda Trumpa se objevily už během loňské prezidentské kampaně. Tehdy je záměrně živili demokraté, kteří nominovali Trumpovu sokyni v boji o Bílý dům Hillary Clintonovou. V poslední době ale čím dál častěji zaznívá kritika prezidenta i z jeho vlastních řad, tedy republikánů.

Expertní skupinu chtějí i demokraté

Toho by demokraté rádi využili, a navrhli proto – stejně jako autoři výše zmíněného dopisu – v Kongresu ustanovit jedenáctičlennou komisi složenou z obou partají. Ta by měla dohlížet na prezidentovo duševní a fyzické zdraví a v případě, že by ho shledala nekompetentním, by mohla iniciovat jeho odvolání z Bílého domu. Komise by měla být trvalá, neměla by se tedy zaměřit výhradně na Trumpa, ale i na jeho nástupce.

S návrhem přišel demokratický kongresman Jamie Raskin a podpořily jej prozatím více než dvě desítky dalších zákonodárců z jeho strany.

Trump trvá na tom, že jde o štvavou kampaň, a prezentuje na Twitteru úspěchy na všech frontách, kterých se podle něj jeho administrativě podařilo dosáhnout.

Few, if any, Administrations have done more in just 7 months than the Trump A. Bills passed, regulations killed, border, military, ISIS, SC! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2017

Jen několik, pokud vůbec nějaká, z administrativ udělala za pouhých sedm měsíců víc než ta Trumpova. Přijaté zákony, zrušené regulace, hranice, armáda, ISIS, SC!