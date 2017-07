„Každý se shodne na tom, že prezident USA má kompletní pravomoc poskytnout milost,” napsal Trump na twitteru v rámci sérii několika sobotních příspěvků, ve kterých kritizoval fakt, že vyšetřování ruské role v loňských prezidentských volbách míří na něho a jeho rodinu, zatímco tábor jeho někdejší demokratické rivalky Hillary Clintonové je této věci ušetřen. V tweetech rovněž připomněl sporné počínání Clintonové, která jako americká ministryně zahraničí používala k pracovním účelům svůj soukromý e-mail.

V souvislosti s milostmi list The Washington Post již ve čtvrtek napsal, že Trump a jeho lidé hledají způsob, jak poskytnout pardon svým blízkým spolupracovníkům i členům rodiny. Americké zákony umožňují prezidentovi udělit milost, a to dokonce ještě předtím, než je daný člověk vůbec z nějakého zločinu obviněn, připomněla BBC.

While all agree the U. S. President has the complete power to pardon, why think of that when only crime so far is LEAKS against us.FAKE NEWS