„Prezidenti, kteří nedávno hovořili telefonicky, už potvrdili, že se potkají v Hamburku v rámci summitu G20 v první červencové dekádě. Dnes jsme Rexem Tillersonem hovořili o tom, jak můžeme pohnout vpřed s tématy, o nichž jsme hovořil - o otázce Sýrie i dalších - abychom k setkání měli jasné viditelné výsledky,“ řekl Lavrov po schůzce s Trumpem, která trvala 40 minut. Podle CNN byl schůzce přítomen i ruský velvyslanec Sergej Kisljak.

Trump podle Lavrova potvrdil zájem o pragmatické vztahy s Ruskem a podobně jako Putin usiluje o konkrétní výsledky. Pokrok v nich je však zatím mírný.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov hovoří po schůzce s Trumpem na ruském velvyslanectví ve Washingtonu

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

„Měli jsme velmi, velmi dobrou schůzku,“ řekl Trump novinářům, poté, co Lavrov odejel z Bílého domu. „Je nutné zastavit to hrozné zabíjení v Sýrii,“ dodal. V to dobu vedle něj byl bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger.

Americký prezident Donald Trump po setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem hovoří s bývalým ministrem zahraničí Henrym Kissingerem.

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Sýrie byla jedním z témat rozhovorů, řekl v krátkém prohlášení k novinářům Lavrov a jedním z témata bylo zavádění zón, kde by se snižovalo napětí: „Budeme pokračovat dál v práci v rámci astanského formátu a budeme pokračovat v ženevském procesu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přichází na tiskovou konferenci na ambasádu ve Washingtonu.

FOTO: Carolyn Kaster, ČTK/AP

„Mluvili jsme i o Afghánistánu a o implementaci minských dohod na Ukrajině,“ dodal dále k tématu rozhovorů a ještě uvedl: „Hovořili jsme o vztazích mezi našimi zeměmi, které nejsou v nejlepším stavu. Udělali jsme málo, nemůže odstranit všechny překážky, protože podmínky jsou složité, ale domluvili jsme na odstranění bariér ve vzájemných vztazích. Oba chápeme, že americký a ruský lid chtějí žít v míru.“

Šéf ruské diplomacie opět přičetl odpovědnost za nynější stav bilaterálních vztahů předchozí vládě Baracka Obamy, která uvalila na Rusko sankce po anexi Krymu a rozpoutání bojů na východě Ukrajiny. O sankcích se ale podle Lavrova nejednalo. Za klad považuje, že přístup nové vlády není ”ideologický” jako tomu bylo za Obamy.