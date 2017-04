„Je to velká čest mít ve Spojených státech prezidenta Číny a jeho neuvěřitelně talentovanou manželku - velkou, velkou celebritu v Číně a skvělou zpěvačku. Už jsme vedli dlouhou diskusi a zatím jsem vůbec nic nezískal,“ pronesl žertem Trump a dodal: „Vidím ale, že se mezi námi rozvinulo přátelství, a myslím si, že časem to bude velice, velice skvělý vztah a já se na to těším.“

Americký prezident návštěvu navečer pohostil rybou, steakem a kalifornským chardonnay. Novináři si v té souvislosti vzpomněli na jeho slova před dvěma lety, kde Si Ťin-pchinga hostil jeho předchůdce Barack Obama. Trump tehdy kritizoval státní večeři a prohlásil, že by představitele země, která „znásilňuje“ americkou ekonomiku, vzal na hamburger.

Jedním z témat dvoudenní návštěvy je nepochybně Severní Korea, s níž Američanům podle množících se proklamací došla trpělivost. USA se snaží vyvinout na Čínu tlak, aby zprostředkovala zastavení zbrojních programů KLDR. Návrh Číny, aby Spojené státy současně upustily od společných cvičení s Jižní Koreou, však Washington odmítl.

Demonstrace síly v Sýrii



Pobyt čínského prezidenta v USA poznamenal raketový útok Spojených států v syrském Homsu. Americké torpédoborce ve Středozemním moři vyslaly na vojenskou základnu Šajrát 59 střel Tomahawk s plochou dráhou letu v odvetě za chemický útok v Idlibu. [celá zpráva]

List The Guardian to komentoval slovy, že Čína, která opakovaně blokovala rezoluce proti syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi, zřejmě bude současně rozzlobená i ohromená.

„Pro prezidenta Siho to zřejmě není vítaný posun. Svým způsobem to oslabuje obraz Siho jakožto silného státníka na světové scéně a naruší to mediální pokrytí summitu v amerických sdělovacích prostředcích. Ještě důležitější ale podle mě je, že to vypovídá mnohé o americké síle a roli lídra. Je těžké si představit jakoukoliv jinou zemi na světě podnikající takový jednostranný úder, dozajista to není Čína,“ řekl Paul Haenle, americký diplomat a bývalý poradce pro čínskou politiku prezidentů George W. Bushe a Baracka Obamy.