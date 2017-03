Kelly potvrdil dřívější informace agentury Reuters v rozhovoru poskytnutém zpravodajské stanici CNN. „Ano, uvažuji o tom,” řekl. „Máme skvělé zkušenosti v oblasti péče o nezletilé bez doprovodu,” dodal s tím, že o děti by v případě přijetí kontroverzního opatření bylo dobře postaráno, zatímco by jejich rodiče čekali na výsledek azylového řízení v detenčních centrech.

Děti by se podle Kellyho mohly po čase dostat do péče státem stanoveného pěstouna nebo příbuzných, kteří již v USA žijí. Zůstat by mohly ale také v ústavu.

V současné době jsou rodiny, které přišly do USA nelegálně, obyčejně po zadržení obratem propouštěny a během azylového i deportačního řízení zůstávají na svobodě. Prezident Donald Trump tuto praxi kritizoval a vyzval k jejímu zrušení.

„Udělal bych téměř cokoli, abych zabránil lidem ze Střední Ameriky, aby se zapojovali do těchto velmi, velmi nebezpečných sítí, které je přes Mexiko zavedou do USA,” uvedl Kelly. Sociální pracovníci jej prý informovali, že více než 90 procent žen, které se vydají na cestu ze Střední Ameriky do USA, se stanou oběťmi sexuálního násilí.