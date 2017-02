„Nebyli jsme to my, kdo proti vám 11. září začal válku. Byli jste to vy a vaši diktátoři v naší zemi,” napsal jednapadesátiletý Muhammad, který se narodil v Kuvajtu, ale má pákistánské občanství.

„Proč došlo k 11. září? A proč k němu může dojít zase?“ zamýšlí se Muhammad v jedné části listu. Impulzem podle něj byla četná provinění Spojených států vůči muslimským zemím. „Válečné zločiny spáchané od roku 1948 v Palestině a ty, které se odehrávají v Gaze dnes, jsou jasným důvodem, proč došlo k 11. září a proč se může zopakovat.“

„Ruce máte stále potřísněné krví našich bratří, sester a dětí, kteří byli zabiti v Gaze,” stojí v dopisu. Muhammad zmiňuje rovněž nevinné oběti amerických útoků bezpilotními letouny.

Zdůrazňuje, že vojenské kroky USA v zámoří, jako bylo shození atomové bomby na Hirošimu, Vietnamská válka a válku v Iráku opravňují útoky z 11. září.

„Alláh nám pomohl provést útoky z 11. září, zničit kapitalistické hospodářství, chytit vás v nedbalkách a odhalit naprosté pokrytectví vašich dlouhodobých snah nárokovat si demokracii a svobodu,” napsal strůjce atentátů, při nichž zahynulo v New Yorku a Washingtonu téměř 3000 civilistů.

Hlava hada



Muhammad v dopise nazývá Obamu „hlavou hada” a prezidentem „země útlaku a tyranie”. Poukazuje i na pokrytectví. Obama je podle něj „chytrý právník, dobře obeznámený s lidskými právy”, který „může zabít svého nepřítele bez soudu a hodit jeho mrtvé tělo do moře, místo aby ho dal jeho rodině”. Naráží tak na usmrcení vůdce teroristické sítě Al-Káida Usámy bin Ládina, který se k útokům z 11. září přihlásil.

Hrozí mu trest smrti

Muhammad byl dopaden v Pákistánu v roce 2003. Od roku 2006 byl na Guantánamu. Američané ho mučili, byl 183krát podroben waterboardingu. V roce 2007 se přiznal k zosnování útoků z 11. září. Čeká na zahájení procesu a hrozí mu trest smrti.

V dopise píše, že se ho nebojí. „Nikdy vás ani soud nepožádám o milost... Budu šťastný sám ve své cele, když se budu po zbytek života modlit k Alláhovi a kát se před Ním ze všech svých hříchů a zločinů Pokud mě váš soud odsoudí k smrti, budu ještě šťastnější, že se setkám s Alláhem a proroky a uvidím své nejlepší kamarády, které jste nespravedlivě zabili po celém světě, a spatřím šajcha Usámu bin Ládina”.

Muhammadův osmnáctistránkový dopis začal vznikat v roce 2014 a datován je rokem 2015. Obama jej obdržel až pár dnů před odchodem z funkce. Představitelé věznice Guantánamo na Kubě, kde je Muhammad zadržován, totiž odmítali list předat.

Jejich postoj podpořili i žalobci, podle nichž měl být text potlačen, aby nesloužil jako propaganda. Odeslání dopisu nařídil až vojenský soudce.