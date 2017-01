12:14 - Svou inaugurační řeč si Trump, který od střední školy nepřečetl jedinou knihu od začátku do konce, napsal sám. A svět o tom zpravil na Twitteru.

12:06 - Páteční uvedení Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států si vyžádá dosud nejvyšší výdaje. Inaugurace a s ní spojené oslavy vyjdou podle odhadu listu The New York Times na více než 200 miliónů dolarů. To je v přepočtu zhruba pět miliard korun. [celá zpráva]

11:32 - Trump bude přísahat na dvě bible. Jednou je rodinná kniha, kterou mu věnovala matka. Druhou je bible Abrahama Lincolna, na kterou přísahal při uvedení do prezidentského úřadu v roce 1861.

11:30 - Prezident Obama ve čtvrtek udělil poslední milosti a zmírnil trest 330 vězňům odsouzeným kvůli drogám. Obama celkem udělil milost nebo snížil trest 1 715 lidem. Udělil tak zdaleka nejvíc milostí ze všech prezidentů USA.

Barack Obama uspořádal ve středu poslední tiskovou konferenci.

11:25 - Účast na inauguraci potvrdili exprezidenti Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush. Přirozeně nebude chybět ani Obama. George Bush starší kvůli nemoci nedorazí.

11:20 - První část inauguračních ceremonií začala pro Donalda Trumpa už ve čtvrtek, když nastupující hlava států podle tradice zúčastnila kladení věnců na Arlingtonském hřbitově poblíž budovy Pentagonu. Následně si u Lincolnova památníku Trump vyslechl uvítací koncert zorganizovaný na jeho počest.