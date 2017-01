Ukázal to například, když krátce před koncem roku prohlásil, že pokud by mu zákon umožňoval kandidovat potřetí, v listopadu 2016 by nepochybně nad Trumpem zvítězil. „Dokázal bych mobilizovat většinu lidí, aby se za mě postavili,“ chvástal se Obama před týdnem.

Zatímco Trumpův mluvčí Sean Spicer v pondělí naznačil, že nový prezident bezprostředně po inauguraci 20. ledna „smaže“ co nejvíce z Obamova politické dědictví, o to víc se odcházející prezident snaží svůj odkaz „zabetonovat“. Podle CNN Trump nejpravděpodobněji zkusí změnit Obamova opatření v oblasti imigrace, energetické regulace a zahraniční politiky.

Prezidenti Barack Obama a Donald Trump

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Vůdce senátní republikánské většiny Mitch McConnell v prosinci prohlásil, že s prvním hlasováním Kongresu začne odvolávání tzv. obamacare – Obamovy zdravotní reformy. Obama tomu ovšem nemíní nečinně přihlížet. Hned zítra se setká s demokratickými senátory a poslanci, se kterými chce podle kongresových zdrojů projednat strategii obrany své reformy, jejíž demontáž bude pro republikány zřejmě těžší, než si mysleli.

Hodně zásahů na poslední chvíli

Obama se ale činí i v jiných oblastech. V posledních měsících úřadování nařídil transfer vězňů z Guantánama a zmírnil tresty více než tisícovce drogových dealerů, přičemž 231 případů vyřešil za jediný den, což nemá v historii amerických prezidentských výnosů obdoby.

Myslel jsem, že předání moci proběhne hladce. NE! Donald Trump

Zajistil také, aby financování potratového programu Planned Parenthood nemohl Trump zablokovat, ačkoli svou zdravotní reformu v roce 2010 protlačil pomocí slibu, že potraty nikdy nebudou dotovány z federálních zdrojů. Dále zakázal těžbu ropy ve většině Arktidy a na atlantickém pobřeží, prohlásil několik indiánských území za národní památku na ochranu před těžbou surovin.

Nejnověji dokonce začal symbolicky soupeřit s Trumpem ve využívání sociální sítě Twitter – jeho novoroční poselství si ovšem přečetlo jen 12,9 miliónu příznivců, zatímco Trumpovo 18,3 miliónu. Ve čtvrtek Trump na Twitteru vzkázal, že „se ze všech sil snaží bourat zátarasy, které mu Obama staví do cesty, a musí také dementovat časté a provokativní Obamovy výroky“. „Myslel jsem, že předání moci proběhne hladce. NE!“ napsal stručně Trump.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. prosince 2016

Dělám, co mohu, abych nedbal mnoha štvavých výroků a překážek od prezidenta O. Myslel jsem, že předání moci proběhne hladce. NE!

Obama v novoročním přání Američanům popisoval všechny své úspěchy, zatímco Trump popřál v narážce na Obamu vše dobré „i svým početným nepřátelům a zejména těm, kdo prohráli tak drtivě, že teď nevědí, co si počnout“.

Odvolat sankce nebude snadné

Všechny vnitropolitické sváry ale blednou ve srovnání s posledními Obamovými zahraničněpolitickými kroky, zejména se sankcemi proti Rusku, jež vyhlásil mezi svátky. Americký deník New York Times si navíc všiml, že halasné vypovězení 35 ruských diplomatů a uvalení sankcí i na dvě ruské zpravodajské služby, FSB a GRU, je přímo cíleno na Trumpa. Obamův trik spočívá v tom, že Trump bude muset ihned po nástupu do Bílého domu rozhodnout, zda postihy proti ruským tajným službám nezruší. Ovšem i republikáni v Kongresu požadují důkladné vyšetření hackerských útoků. Kdyby Trump sankce proti ruským tajným službám odvolal, musel by veřejně odmítnout důkazy, které má FBI a úřad pro vnitřní bezpečnost v ruce.

Trumpův mluvčí Spicer si přitom v neděli postěžoval, že Čína podnikla ve srovnání s Ruskem nesrovnatelně víc a skutečně prokazatelných hackerských útoků na USA, a Obama to klidně ponechal bez trestu. „Mluvím o více než miliónu prokázaných hackerských útoků z čínské strany,“ řekl Spicer CNN. „V novodobých amerických dějinách žádný prezident nepřistoupil k natolik závažnému kroku pouhé tři týdny před odchodem z úřadu,“ kritizoval protiruské sankce mluvčí. Pro CNN také několikrát zopakoval, že nastupující prezident si teprve nechá od FBI předložit důkazy, zda ruský prezident skutečně volby ovlivňoval.

Facing the worst financial crisis in 80 years, you delivered the longest streak of job growth in our history. pic.twitter.com/Vk3PfRgZqF — President Obama (@POTUS) 1. ledna 2017

Obama se kromě jiného na Twitteru pochlubil, že zvládl nejhorší finanční krizi za posledních 80 let. Za jeho vlády vznikala nová pracovní místa.

Velký konflikt se na samý závěr Obamova vládnutí objevil i v blízkovýchodní politice, do níž Obama zasáhl rezolucí RB proti izraelským osadám. Doslova v hodině dvanácté tím změnil celá desetiletí americké zahraniční politiky, zatímco Trump se chystá v jednom šiku s Izraelci zproblematizovat jadernou dohodu s Íránem – a i v tomto ohledu Obamovu blízkovýchodní politiku otočit o 180 stupňů.

„Ani jeden z prezidentů nemyslí vážně svá slova, že chce či chtěl sjednocovat zemi,“ komentoval situaci deník Daily Telegraph.