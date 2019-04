brw, ČTK, BBC, Právo

Evropa podle signatářů dopisu, mezi nimiž jsou dva bývalí generální tajemníci NATO Willy Claes a Javier Solana, někdejší německý vicekancléř a exministr zahraničí Sigmar Gabriel nebo třeba bývalý šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek, musí trvat na řešení izraelsko-palestinského problému ustavením nezávislé Palestiny.

Prezident Donald Trump plán označuje za „dohodu století“, jeho detaily ale nejsou známy. USA několikrát avizovaly zveřejnění, ale zatím to pokaždé odložily – naposledy kvůli izraelským parlamentním volbám. Na veřejnost ale začaly pronikat alespoň základní obrysy: návrh počítá s vytvořením ekonomických příležitostí pro Palestince.

Washington podle arabských médií spoléhá na desítky miliardy dolarů na pomoc a investice na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy, Egypt a Jordánsko by zase měly „uchlácholit“ peníze od bohatých států Perského zálivu. Kushner, který o plánu zatím hovořil jen velmi málo, řekl, že návrh obsahuje „realistické řešení“ všech základních témat včetně hranice. „Tu v dnešní podobě je potřeba odstranit, aby se zajistila svoboda pohybu lidí a zboží,“ prohlásil v rozhovoru pro Sky News.

Jak zajistit Abbásův souhlas?

Zatím není jasné, jak do plánu zapadá slib izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, jehož Likud vyhrál volby, anektovat části palestinského Západního břehu, o němž prý jedná s americkou administrativou. USA podle listu The Times of Israel ale počítají s tím, že palestinský vůdce Mahmúd Abbás bude s plánem souhlasit.

Zajistit to však bude velmi obtížné: palestinská samospráva s USA přerušila kontakty, když Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a nechal tam přestěhovat velvyslanectví z Tel Avivu. Navíc USA se přestaly podílet na financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) a dalších programů podporujících Palestince.

Snahu premiéra Netanjahua odvděčit se Trumpovi za předvolební podporu alespoň zasednutím k jednacímu stolu by zase mohlo překazit Kushnerovo „odstraňování hranice v dnešní podobě“. Něco takového totiž Izraelci z bezpečnostních důvodů nebudou chtít přijmout.