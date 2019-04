doh, Právo

Učinil tak poté, co jej Mitch McConnell, šéf republikánské většiny v Senátu, varoval, že další hlasování před tímto datem nepřipustí, upozornil list The New York Times.

Předchozí Trumpův pokus v roce 2017, když republikáni ještě ovládali Senát i Sněmovnu reprezentantů, skončil debaklem. Za současného stavu nemá návrh šanci projít – opoziční demokraté ovládají Sněmovnu reprezentantů a Trump stále čelí rebelii části republikánských zákonodárců.

Zrušení systému zavedeného jeho předchůdcem Barackem Obamou přitom bylo jedním z hlavních Trumpových slibů v minulé kampani. Nynější oznámení znamená, že Trump může slib splnit jen v případě, že bude zvolen podruhé.