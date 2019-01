Jiří Roškot, Právo

Na pomoc si vzal pokřik, který v roce 2016 tak často zněl volebními mítinky Trumpa, když nemilosrdně cupoval svoji soupeřku demokratku Hillary Clintonovou (71) a který na jeho shromážděních nechybí doteď.

Hněvu proti Trumpovi se nahromadilo hodně, ale i tak za ním stále stojí nemalá část Ameriky. Demokratům teď nezbývá než vybrat kandidáta-rváče, který dokáže vzdorovat jeho křiklounství, oplácet mu urážky a ve volbách ho pokořit.

Momentálně nevidím nikoho, kdo by Trumpa porazil Bruce Springsteen

Exředitel FBI James Comey (58), sám republikán, kterého prezident loni vyhodil, v prosinci naléhal, že „demokraté musí zvítězit“. Vyzval, aby Američané udělali, co mohou, aby „Trumpovy lži skončily 20. ledna 2021 (přísaha příštího prezidenta)“. Bude to ale těžké.

Jeho zbraněmi

„Momentálně nevidím nikoho, kdo by Trumpa porazil,“ svěřil se britskému listu The Sunday Times Bruce Springsteen (69), legendární rocker a demokrat. Připouští naopak, že Trump klidně vyhraje i druhé funkční období.

Trumpa je třeba porazit jeho vlastními zbraněmi, tvrdí advokát Michael Avenatti (47), který ještě loni v létě signalizoval, že má žaludek se s Trumpem pustit do křížku. Demokratům svitla naděje, Avenatti je povahou ranař. S vervou zastupuje proti Trumpovi expornohvězdu Stormy Danielsovou (39), prezidentovu někdejší milenku, jejíž mlčení si před volbami dal zaplatit, a na sítích využívá každou příležitost, aby Trumpa tepal.

Pronesl tehdy slova, která by si měli demokraté dobře zapamatovat: „Donalda Trumpa neporazíte poselstvím o všeobecné lásce. Ten chlap vás sní zaživa!“ Jenže Avenattův lesk mezitím potemněl soudním řešením jeho dluhů a v listopadu dokonce zatčením kvůli údajnému domácímu násilí. V prosinci nakonec oznámil, že do voleb nepůjde.

Nejde ale jen o ostrý jazyk, upozornila CNN. Podle ní má Trump navíc dvě esa. Přes všechny své podnikatelské peripetie je skutečným miliardářem, pro mnohé symbolem bohatství a úspěchu, a po letech v TV pořadech ho znají všichni.

A ještě něco. Trump, ať má, či nemá pravdu, hraje na základní instinkty Američanů jasným a nediplomatickým jazykem. Jeho demokratický rival proto musí mít vlastní jasná řešení palčivých problémů.

Impeachment by mu jen nahrál

Pronikavě to je nyní znát ve sporu o financování zdi nebo bariéry podél hranic s Mexikem. Pohoršování odpůrců, že „teď není 14. století“, že to „neodpovídá tradici USA“ nebo že to lze „zařídit jinak“, neřeší otázku, jak se s divokou imigrací vypořádat.

Ovládnutí Sněmovny v listopadových volbách vrátilo demokratům politický vliv a neodolatelné pokušení hnát Trumpa k odpovědnosti za sérii jeho právních problémů ústavní žalobou (impeachmentem).

Ta by snad Sněmovnou prošla, ale představa, že by Senát, stále pod kontrolou republikánů, ve finále sesadil Trumpa z funkce, je nyní nulová. Prezident tvrdí, že by to mezi jeho příznivci vyvolalo revoltu.