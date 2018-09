Alexandra Malachovská, Právo

V desítkách měst včetně anektovaného Krymu lidé vyšli s plakáty vyzývajícími k odvolání kontroverzního zákona i vlády.

Záměr kabinetu Dmitrije Medvěděva sáhnout na „tabu“, za které byl důchodový věk dosud považován, přitom pobouřil nejen protikremelskou opozici, ale také dosavadní spojence vládnoucí moci. Zákon odmítli liberální demokraté Vladimira Žirinovského či poslanci za Spravedlivé Rusko, označovaní za „systémovou opozici“.

Protest se přelil do sociálních médií

Zapojily se i odbory, které ale prý mají „zvláštní úkol“. Nejhlasitěji přitom do boje vyrazili komunisté, kteří chystaný zákon označili za „kanibalský“ a požadují vypsání referenda.

Činí se i radikální levice či liberálové, kteří tvrdí, že potenciální ruští důchodci se stali obětí chamtivosti režimu.

„Je to jen snaha lidi okrádat, přestože žijí málo a chudě,“ řekl vůdce radikální levice Sergej Udalcov, než byl uvězněn. Podle něj nízká životní úroveň a krátký průměrný věk Rusů je důvod, proč si Kreml nemůže brát příklad z vyspělých zemí, kde je důchodový věk ještě vyšší. Podle něho úřady chtějí každého „mladého důchodce“ připravit asi o milión rublů (asi 325 tisíc korun), které by mohl získat, pokud by se nic neměnilo.

Cílil hlavně na ženy

Na některých místech včetně Moskvy do ulic vyšly tisíce nespokojených občanů. Nešlo však o nijak mohutný vzdor. Protestní aktivita se však šířila i přes média i sociální sítě a přinesla nečekaný „efekt“. Vládní straně Jednotné Rusko a prezidentovi Vladimiru Putinovi se náhle propadla popularita. Své stoupence totiž dosud ujišťoval, že se důchodový věk nezmění, dokud on bude prezidentem.

Putin přitom dva měsíce zarytě mlčel, zatímco rozzlobení lidé cloumali plakáty s nápisy „Chceme žít v penzi, ne umřít v práci“ nebo „Důchodová reforma je genocida“. Podle průzkumů by se značná část budoucích penzistů vůbec nemusela důchodů dočkat. Průměrný věk ruských mužů je totiž 66,5 roku. Když pak koncem srpna konečně promluvil, protesty pokračovaly dál. Oznámil totiž jen „kosmetické“ zmírnění a cílil hlavně na ženy.

„Projekt zákona navrhuje zvýšit důchodový věk u žen o osm let, tedy na 63 let, zatímco u mužů by měl stoupnout o pět let (na 65). No to samozřejmě nejde. To by nebylo správné,“ řekl rozhodně. Zdůraznil, že „důchodový věk pro ženy se nesmí zvyšovat víc než pro muže“.

„V naší zemi máme k ženám zvláštní vztah. Uctivý,“ vysvětlil a oznámil, že považuje za nezbytné „snížit navrhované zvýšení z osmi na pět let“. Ženy by tak místo navrhovaných 63 měly do důchodu odcházet v 60 letech, zatímco dosud měly nárok na penzi už v 55. Slíbil také úlevy pro matky s více než třemi dětmi a pohrozil trestem za vyhazování z práce lidí před důchodem. Pětinásobné rodičky tak například půjdou do důchodu už v 50 letech.

„Právě ženy před důchodem a důchodkyně patří mezi hlavní voličskou základnu. Prezident si nemohl dovolit je rozhněvat,“ napsal publicista Ivan Preobraženskij.