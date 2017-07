Tajani v rozhovoru varoval před hrozbou exodu „biblických rozměrů, který nebude možné zastavit, pokud nezačneme problém řešit ihned“.

„Nárůst populace, klimatické změny, desertifikace (proměna země v poušť), války, hladomor v Somálsku a Súdánu. To jsou faktory, které nutí lidi svou zemi opustit. Když ztratí naději, riskují při přechodu Sahary a Středomoří, protože zůstat doma je horší. Když se s tímto problémem nestřetneme hned, ocitneme se na vlastním prahu tváří v tvář miliónům lidí,“ citoval Il Messaggero Tajaniho. „Dnes se pokoušíme řešit problém tisíců lidí, ale potřebujeme strategii pro milióny,“ dodal.

Europarlament v pátek v rámci Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) stanovil cíl 44 miliard eur (1,2 biliónu Kč) generovaných soukromými investory v ohrožených afrických zemích díky kombinaci evropských pobídek, tedy grantů, půjček a finančních záruk celkem ve výši 3,3 miliardy eur (88 miliard). Investice by měly putovat na trh práce, podnítit ekonomický růst a stabilitu a pomoci tak omezit migraci.

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani

FOTO: Christian Hartmann , Reuters

Bývalý italský premiér Matteo Renzi v pátek naznačil, že Itálie by mohla pro přijímání migrantů stanovit limit. I jeho nástupce ve funkci Paolo Gentiloni uvedl, že příjmová kapacita migrantů v zemi „není neomezená“. "Nemohu se smířit s myšlenkou, že existuje mezinárodní záchranná operace na moři, ale migranty přijímá jen jedna zem," upozornil Gentiloni s poukazem na fakt, že drtivá většina migrantů z Afriky do Evropy směřuje přes Libyi právě do Itálie.

Guerre,clima e crescita demografica porteranno dall'Africa mln di persone.Serve piano globale e investimenti.Leggi la mia intervista pic.twitter.com/Rt3fK5I467 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 7. července 2017

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) přijala Itálie 85 tisíc ze 100 tisíc lidí, kteří od ledna dorazili do Evropy přes Středozemní moře.

Britský server Daily Mail připomněl, že kvůli nárůstu migrantů v Itálii vzrostlo napětí mezi ní a sousedním Rakouskem, které před několika dny vyslalo do Tyrolska obrněné transportéry a 750 vojáků, kteří mají být umístěni v Brennerském průsmyku, pokud se příliv migrantů do Itálie nezmenší. Právě Brennerský průsmyk představuje hlavní trasu z Itálie do střední Evropy. [celá zpráva]