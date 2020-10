Ospalý Joe by tuhle dohodu nedojednal, zaskočil Trump izraelského premiéra

Ke kurióznímu momentu došlo, když šéf Bílého domu oznamoval, že se Súdán stane třetí blízkovýchodní zemí, která normalizuje vztahy s Izraelem. Trump to považuje za svůj velký úspěch na poli mezinárodní politiky.

„Myslíš, že by tuhle dohodu dojednal ospalý Joe, Bibi? Ospalý Joe? Myslíš si, že by se mu to nějak podařilo? Já teda ne,“ zeptal se izraelského premiéra křenící se Trump. Ze záznamu z události je poznat, že Netanjahu, který se účastnil přes telefon, s odpovědí chvílí váhá.