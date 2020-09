Debata Bidena s Trumpem vzbudila rozpaky, Trumpovi moc nepomohla

„Debata byla tak trochu rozpačitá. Nemyslím si, že se mnoha lidem líbila,“ dodal s tím, že byla podle něj zároveň „nechutná”. Zmínil hlavně neustálé přerušování řečníků mezi sebou. I podle deníku The New York Times (NYT) se přenos rychle zvrhl v „rétorickou rvačku”, při níž kandidáti dávali najevo nevídanou míru vzájemného opovržení. Web Politico zase psal o ”pekle”, kterým mohli být diváci jedině znechucení.

Prezident Donald Trump při televizní debatě často skákal do řeči soupeřovi i moderátorovi.

I podle komentátora listu Chicago Tribune Cjrise Jonese debata hlavně ukazovala, kam až Spojené státy klesly. Podle něj měla debata odrážet tvrdou realitu, že 200 000 Američanů umřelo na covid a další miliony utrpěly ekonomické ztráty, a mělo se mluvit od zdravotní péči a hospodářské politice. A to s úctou k tomu, co lidi postihlo.

„Tahle debata byla jako celá země: Všichni mluví. Nikdo neposlouchá. Nikdo se nic nedozví. Je to binec,” dodal zpravodajský web Axios. Střet Trumpa s Bidenem byl podle jeho analýzy plný osočování a neslušného přerušování a v některých momentech byl zcela nesrozumitelný. Vinu za chaotický průběh večera připisuje Axios i další média hlavně prezidentu Trumpovi.

Během mučivých devadesáti minut jsem neviděl nic, co by mohlo něco změnit.

Podle komentátora televize CNN Chrise Cillizy neměla debata žádné vrcholy a veřejnosti neřekla nic o tom, co jí kandidáti nabízejí pro příští čtyři roky. Podle něj byla nejhorší za dvacet let jeho práce v CNN.

Přesto podle Cillize dopadl hůře Trump, který sice debatě dominoval, ale jen proto, že přerušoval a šikanoval Bidena a moderátora Chrise Wallaceho ze stanice Fox News. Neustálá přerušení podle něj bránila sledování debaty. Trump, který v průzkumech zaostává, neuspěl podle Cillizy v tom, aby dal své kampani nový impulz. „Vypadá to, že ztratil a ztratil hodně oproti Bidenovi. Během mučivých devadesáti minut jsem neviděl nic, co by mohlo něco změnit.“